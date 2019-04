Humberto Martins deixa elenco de Verão 90

06/04/2019 | 17:13



Para a tristeza dos fãs, a coluna do Leo Dias contou, na última sexta-feira, dia 5, que o afastamento de Humberto Martins em Verao 90 ocorrerá, mas há chances de ele voltar em algum momento!

A publicação também afirmou que o que teria motivado o ator a deixar a novela seria o fato de ele estar insatisfeito com a produção e também de estar cansado. Segundo o site, ele já nem fazia questão de esconder sua disposição para os amigos do elenco.

E o que vai acontecer com o Herculano, seu personagem na trama? A matéria afirma que as autoras da novela Izabel de Oliveira e Paula Amaral, encontraram, em uma previsão de Madá, interpretada pela Fabiana Karla, uma saída: ela irá prever que ele dirigirá um filme sobre o navio Titanic em Hollywood.

Apesar de sua saída ser garantida, ela irá ocorrer de forma gradativa para que o ritmo de Verão 90 não seja prejudicado. A coluna afirma, por exemplo, que o par romântico de Humberto na trama, vivida por Dira Paes, aos poucos encontrará em Raimundo, interpretado por Flávio Tolezani, um novo amor.

E é claro que os fãs estão mais do que chateados com a notícia! Na caixa de comentários de uma publicação que o ator compartilhou na última quinta-feira, dia 4, choveram mensagens do tipo:

-

Comentaram que você iria deixar a novela. É uma pena, mas Deus sabe o que faz. Mesmo assim amo de montão, compartilhou um seguidor.

- Sucesso. Sai da novela não, Humberto. Você estava atuando muito bem. Torcia paro seu personagem dar a volta por cima. Era um dos personagens mais carismáticos. É uma pena sua saída!, disse outro.

- Humberto, não sai da novela, não. Você diverte a gente e faz um casal lindo com a Dira. Não sai, não, finalizou outro fã.

E aí, o que vocês acharam da decisão do ator?