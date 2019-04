O Irã quer destruir Israel, diz Trump

06/04/2019 | 17:03



Em um comício para selar o apoio da Coalizão de Judeus Republicanos à sua campanha de reeleição, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um duro discurso contra o Irã, com quem Israel disputa a influência no Oriente Médio.

"O Irã quer destruir Israel", disse Trump mais uma vez durante o discurso, realizado em Las Vegas e transmitido em redes sociais.

O presidente americano argumenta que o regime de Teerã tem tomado ações para "exterminar" Israel e que, por isso, os EUA querem "proteger Israel".

As declarações de Trump contra o Irã ocorrem no mesmo dia em que o Wall Street Journal revelou que o governo dele pretende inscrever na semana que vem a Guarda Revolucionária Islâmica, um braço das forças armadas iranianas, como uma organização terrorista.

Numa sequência de acenos à comunidade judaica americana, Trump voltou a dizer que Israel tem soberania sobre as Colinas de Golã.

Ao lembrar que determinou a transferência da embaixada americana de Tel-Aviv para Jerusalém, Trump disse que este é um exemplo de "ação histórica que esperou por décadas".

Trump também ressaltou realizações econômicas e geopolíticas do seu governo, como a celebração do novo acordo do Nafta e o fim do grupo extremista Estado Islâmico, que controlou regiões na Síria e no Iraque.

Aos gritos de "Four More Years" (Mais quatro anos, em português), ele pediu ainda apoio a candidatos republicanos. "Nós precisamos de mais republicanos no Congresso", disse. (com Associated Press)