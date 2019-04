Informações desencontradas no Lollapalooza provocaram caos em Interlagos

06/04/2019 | 16:56



Ao mesmo tempo em que a produção do Lollapalooza Brasil 2019 mandou as pessoas que estavam no palco Ônix saírem do Autódromo, outros palcos não fizeram o mesmo. Quando a chuva chegou, mais fraca e rápida do que o esperado, e sem os raios temidos pela previsão, massas corriam para lugares diferentes.

O prédio espelhado em que funciona a sala de imprensa e a produção foi invadido por uma multidão que queria abrigo.

Os seguranças passaram a tentar barrar as pessoas, sem muito sucesso.

Muitas pessoas que saíram de Interlagos estavam indignadas por não poder voltar. Uma multidão se formou em frente ao portão 7 pedindo orientação, mas não havia informação.

Outras ficaram no autódromo com a expectativa da volta dos shows.

Por volta das 16h30, as luzes dos palcos foram religadas.