Todos os shows do Lollapalooza Brasil são interditados

06/04/2019 | 16:11



Parece que deu ruim no Lollapalooza Brasil!! Depois do primeiro dia de evento com muita curtição e música boa, uma chuva se formou para atrapalhar o público que estava presente neste sábado, dia 6 no Lollapalooza Brasil.

Como estamos falando de São Paulo, todo mundo sabe que o tempo não é algo muito firme da cidade e assim que o tempo começou a fechar, os organizadores do evento acharam melhor encerrar as participações e fazer com que o público evacuasse o Autódromo de Interlagos com medo da forte chuva que estava se formando e por ser um evento em um local muito aberto eles também não queriam assumir o risco de possíveis raios que pudessem cair e causar algo muito pior.

A organização ainda não decidiu se vai adiar momentaneamente o evento e depois da chuva e o terreno limpo voltar com a programação ou se vai cancelar de vez todos os shows deste sábado e devolver o dinheiro aos pagantes.