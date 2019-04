Perfil de Meghan Markle e príncipe Harry no Instagram é o mais rápido a alcançar um milhão de seguidores

06/04/2019 | 16:11



Além da casa nova e do primeiro filho que está a caminho, o príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle também tem mais um motivo para comemorar! De acordo com o Guiness World Records, o casal real conseguiu juntar um milhão de seguidores em sua conta do Instagram no menor período de tempo!

Segundo o site da companhia, a conta aberta na última segunda-feira, dia 2, alcançou o feito em, pasmem, apenas cinco horas e 45 minutos! O último perfil a ter posse deste recorde foi o do cantor de k-pop Kang Daniel, que juntou um milhão de usuários na rede social em 11 horas e 36 minutos. Atualmente, a conta possui quatro milhões e 100 mil seguidores.

E quem pensa que esse feito não trouxe consequências para o Instagram, se enganou! Apesar de o perfil dos pombinhos reais ter apenas seis publicações, de acordo com o jornalista Benjamin Wareing, o fluxo de seguidores que se dirigiu para a conta fez com que a rede social tivesse uma queda momentânea por causa do aumento de fluxo repentino. Isso que é poder, hein?

O Guiness World Record ainda afirmou na nota que um possível motivo para tanto furor seja o fato de que este seja o primeiro perfil oficial de Meghan Markle após ela ter entrado para a realeza britânica. Para quem não se lembra, a ex-atriz de Suits teve que ter todas as suas contas pessoais das redes sociais deletadas após se casar com o príncipe Harry.

Será que em breve teremos fotos do filho de Harry e de Meghan no Instagram do casal?