Sam Smith e Jão se seguem nas redes sociais e fãs ficam enlouquecidos

O que acontece no Lollapalooza, fica no Lollapalooza! Sam Smith que se apresentou na última sexta-feira, dia 5 no festival musical em São Paulo, aproveitou para dar um giro pelo o Instagram e acabou seguindo o cantor Jão.

Os fãs que não dormem nunca no ponto e estão 24 horas ligados em qualquer situação acompanharam de perto o britânico seguindo o brasileiro e para a surpresa de muitos, Jão retribuiu e começou a seguir Sam também. Obviamente que os fãs e admiradores dos cantores começaram a shippar loucamente o possível casal.

Sam Smith está solteiro desde o término de seu relacionamento com o Brandon Flynn, ator que ficou conhecido por integrar o elenco do seriado da Netflix - 13 Reasons Why. Será que isso vai pra frente ou é apenas delírio dos fãs?