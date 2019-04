Trump vai declarar Guarda Revolucionária do Irã como organização terrorista

06/04/2019 | 15:04



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está se preparando para designar a Guarda Revolucionária Iraniana - uma divisão das forças armadas do Irã - como uma organização terrorista, ainda que não haja consenso entre membros dentro do governo. A informações foi apurada com fontes pelo Wall Street Journal e marca mais um passo na escalada de tensões entre Washington e Teerã.

A decisão, que pode ser anunciada na segunda-feira pela manhã, marca a primeira vez que um órgão oficial de um país estrangeiro vai ser oficialmente designado como uma organização terrorista pelos EUA.

O Conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, e o secretário de Estado, Mike Pompeo, são apoiadores da proposta.

Mas funcionários do Pentágono, incluindo o chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, general Joe Dunford, têm sido cautelosos ao tratar do tema. Membros da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) também veem com reservas a decisão. Eles temem que isso poderia levar a uma reação contra as forças dos EUA no Oriente Médio e não ter o impacto esperado sobre a economia iraniana.

Um funcionário do Departamento de Defesa disse inclusive que o Comando Central dos EUA, responsável pelas operações e relações militares no Oriente Médio, está planejando fazer um alerta regional às tropas nos próximos dias, uma preocupação em caso de milícias xiitas decidirem retaliar.

Os porta-vozes dos órgãos declinaram de comentar o assunto. Fonte: Dow Jones Newswires.