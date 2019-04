Fernanda Souza fala sobre descanso e manda recado: - Eu não tirei ano sabático para engravidar, hein, gente!

06/04/2019 | 14:11



As chances de Fernanda Souza entrar para o clube das celebridades grávidas de 2019 estão diminuindo cada vez mais! Além de a apresentadora ter arrumado um jeito de negar os rumores de que estaria esperando um filho, em uma entrevista ao Extra ela declarou que não tem metas para aumentar a família:

? Estou sem planos, sem prazo. E acho essa liberdade ótima. Antigamente, assim que as pessoas se casavam, era quase obrigação ter filho. Hoje, a mulher tem autonomia para escolher seu momento. Os companheiros e até as famílias dos casais estão numa onda de menos cobrança. Estou deixando a vida me levar. E não tirei o ano sabático para engravidar, hein, gente!

Por falar em seu ano sabático, ela reforçou que sua pausa já estava planejada há dois anos e também abriu o jogo sobre as metas que impôs para que pudesse dar um tempo:

- Queria encerrar o teatro com cinco anos da peça 'Meu passado não me condena', entregar quatro temporadas do 'Vai, Fernandinha', bater os dois milhões de inscritos no canal do YouTube... Consegui superar as metas e pensei: trabalhar desde muito nova exige uma responsabilidade emocional enorme. É natural que com 34 anos eu olhe para trás, respire e pense com calma no que quero fazer a partir de agora.

Trabalhando desde muito nova, Fernandinha ainda disse que sua vida pessoal foi um fator importante para que seu 2019 fosse de puro descanso:

? Não vi o nascimento da minha sobrinha. Quando cheguei da peça, ela já tinha vindo ao mundo. Também não pude ver meu pai indo embora (em 2013) porque tinha que gravar e não consegui liberação. Tudo o que aconteceu foi também por uma escolha minha de cumprir o ofício. Não me puno. Só que hoje eu teria outro pensamento. A vida pessoal tem uma importância tão grande quanto a carreira. É bom pensar nisso e colocar um equilíbrio, seja qual for a profissão.