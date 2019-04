Maísa Silva rebate fãs sobre polêmica: 'depressão vai muito além de um tweet'

06/04/2019 | 13:50



Maisa Silva não tem medo de expor sua opinião, pensamentos ou sentimentos nas redes sociais. Ao comentar sobre a tristeza, alguns fãs especularam que a apresentadora poderia ter dado sinais de depressão.

Nesta sexta-feira, 5, Maisa sentiu a necessidade de voltar a tocar no assunto, no perfil oficial dela no Twitter.

"Caramba, não posso fazer um tweet sobre tristeza que a galera me diagnostica com depressão. Isso é muito sério, gente. Depressão vai muito além de um tweet. Se algum familiar seu ou amigo já teve, você vai saber", escreveu.

O perfil Quebrando o Tabu chegou a comentar a manifestação da apresentadora do SBT: "A Maisa postou que estava triste e veio uma galera falar sobre depressão. Ela explicou o que deveria ser óbvio: a pessoa estar triste não é o mesmo que ter depressão. Depressão é muito sério e o assunto tem que ser conversado com responsabilidade".

Os internautas começaram a repercutir a discussão no perfil oficial de Maisa no Twitter. "As pessoas julgam ou criticam muito quem procura ajuda em psicólogo. Os mesmos acho que nunca foram em um, pois em épocas sombrias que estamos, ir em um é salvação (sic)", escreveu uma seguidora.

O que é depressão

A doença é provocada por um desequilíbrio químico no cérebro. Os sinais de depressão mais conhecidos são tristeza, baixa autoestima, sensação de inutilidade, sentimento de culpa e presença constante de pensamentos negativos.

Além dos medicamentos antidepressivos, fazer psicoterapia, dormir bem e praticar atividades físicas compõem o tratamento. Ao mesmo tempo, a ajuda externa também é importante.