Com dores na panturrilha, Pablo desfalca o São Paulo contra o Palmeiras

06/04/2019 | 13:50



O São Paulo não terá o atacante Pablo, artilheiro da temporada, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista diante do Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque. O jogador não se recuperou totalmente de dores nas duas panturrilhas.

Ele esteve no treino aberto do São Paulo, no Morumbi, neste sábado, mas ficou ao lado do treinador Cuca no banco de reservas. Oficialmente, o clube trata o atacante como dúvida, mas sua presença está praticamente descartada. Cuca deve fazer mistério até minutos antes do clássico.

Pablo treinou pouco durante a semana. Ele ficou fora das atividades de terça, quarta e quinta-feira. Retornou na sexta, quando não sentia mais dores, mas não treinou neste sábado novamente.

Pablo é o artilheiro do São Paulo na temporada com gols quatro gols. A última vez que ele marcou foi na vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, no dia 3 de março, pela nona rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Mesmo sem balançar as redes, ele tem sido importante na preparação de jogadas e no entrosamento com os garotos do meio campo, especialmente Antony.

Sem Pablo, o técnico Cuca tem Gonzalo Carneiro, opção que reúne as mesmas características de presença de área e força no jogo aéreo, ou Brenner, alternativa de velocidade pelos lados do campo. Everton deverá ser escalado no lugar de Everton Felipe. Existe ainda a opção de formar uma linha de atacantes rápidos e com bastante mobilidade, com Everton, Everton Felipe e Antony. O primeiro atuaria como um falso 9.

Após o empate no jogo da ida no Morumbi por 0 a 0, uma nova igualdade, por qualquer placar, no Allianz Parque, leva a decisão da vaga na final para os pênaltis. O vencedor garante a vaga na finalíssima.