Governo de SP vai privatizar Zoológico, Zoo Safari e Jardim Botânico

06/04/2019 | 13:08



O governo de São Paulo anunciou neste sábado, 6, que concederá à iniciativa privada o Zoológico de São Paulo, o Zoo Safari e o Jardim Botânico. O governador João Doria (PSDB) disse que ouvirá o mercado até novembro para elaboração do modelo de concessão, ainda não definido.

A previsão é de que o edital seja publicado em fevereiro de 2020. O projeto de lei oficializando a concessão foi enviado à Assembleia Legislativa em março. Segundo o cronograma da gestão Doria, em novembro o projeto será submetido a consulta pública.

O investimento mínimo previsto é de R$ 60 milhões por ano. Com a concessão, a expectativa do governo estadual é economizar R$ 4 milhões anuais dos cofres públicos - este é o valor do déficit do Jardim Botânico.