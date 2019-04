Após quase 25 horas de prova de resistência, Paula se torna líder no BBB19 e diz que não tem coragem de colocar Gabriela no paredão

06/04/2019 | 12:11



Finalmente, temos uma nova líder no BBB19! Na madrugada deste sábado, dia 6, Gabriela e Paula encerraram a disputa pela liderança, que foi disputada em prova de resistência bastante acirrada. Após 24 horas e 50 minutos, Gabi desistiu de continuar na briga pela coroa da semana, fazendo com que Paula fosse a última a deixar a dinâmica e se consagrasse líder. Os brothers tinham que ficar acorrentados por um braço no rack de um carro, enfrentando jatos de de água, lama, vento e ondas de calor. Antes de abandonar a prova, Gabi teve uma crise de choro e disse que estava com muita dor. Após as duas serem soltas das correntes, elas se abraçaram, em clima de muito respeito. Rízia foi a primeira a desistir da prova, que já estava com 11 horas de duração. Hariany pediu para sair quando a disputava já durava 14 horas. Três horas mias tarde, Carolina deixou a batalha, ao passar das 17 horas. Alan, único homem do confinamento, desistiu da liderança, após completar mais de 22 horas. Ele afirmou que estava muito cansado e com dores nos pés.

Pouco após deixar a prova, Paula contou para Hariany do momento em que viu que Gabriela havia desistido da prova da liderança: Estava em um momento de água, muita água. Eu não entendi, aí olhei para ela e ela estava chorando. Eu perguntei se ela tinha pedido para parar e ela falou que sim. Hariany, mais uma vez, celebrou a vitória da amiga, que respondeu: Eu não consigo comemorar prova de resistência. E a estudante de moda rebateu: Amanhã a gente comemora. A gente já sabia que você ia ganhar. Paula, então, frisa sobre Gabriela: Eu nem tenho coragem de pôr ela no Paredão.

Gabi contou com a ajuda de Rízia para tomar banho. Depois, as duas ficaram deitadas conversando e a sister lamentou a desistência, afirmando que já sabe que estará no próximo paredão do reality show: -Será que minha mãe vai entender? Que ódio! Nossa, a minha mãe ia ficar 'mó' feliz. Ela gosta de carro alto. Me coloquei direto no Paredão.

Alan e Carolina terminaram a noite bem juntinhos! Após o brother desistir da prova, os dois ficaram conversando e trocando alguns carinhos. O rapaz até comentou sobre a resistência de Paula. Ela não sente dor. Eu não sei. Pela fisionomia dela não dá pra ver nada. E fica conversando sozinha.

Gabi também comentou com Alan e Rízia sobre a postura de Paula na prova. A sister disse que a loira gosta de provocar: -Ela provoca. Ela me perguntou se eu tava com dor, eu disse que não, mas eu tava morrendo de dor. Eu não sei pra onde a cabeça da Paulinha vai, mas vai.

Já na área externa da casa, Gabi comentou com Rízia: -Eu vou ser indicada pela Líder e você votada pela casa. Nós duas no mesmo Paredão.

Paula falou mais de uma vez que não colocará Gabriela no Paredão: -Por conta da desistência de uma pessoa e que está triste e você gosta. Não tem nem como. E também disse que não quer colocar Rízia na berlinda: -Não queria colocar ela também não, gosto muito dela.

A nova líder ainda questionou Hariany sobre Gabi ter ficado ao lado dela na prova, enquanto Rízia preparou o jantar para as duas: -Uma ficou na prova até o final comigo e a outra me serviu um banquete. Por que elas são tão boazinhas assim comigo? Hariany então explicou: -Ah, mas não tem como. A gente vê vocês ruinzinhas assim e ajuda mesmo. Mas eu acho que eu não teria coragem de botar a pessoa não, igual a Elana fez. E Paula respondeu, deixando em dúvida se não colocaria Gabriela mesmo no paredão: -Mas eu ia estar fugindo do jogo,