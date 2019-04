Tatá Werneck exibe barriguinha de grávida em evento e se declara para Rafa Vitti: Nossa filha terá o melhor de nós: nosso amor

06/04/2019 | 12:11



Tatá Werneck surgiu radiante na noite da última sexta-feira, dia 5, no desfile da grife Animale, que aconteceu no MAM, no Rio de Janeiro. Após revelar aos fãs que está à espera de uma menina, a apresentadora apostou em um vestido preto com detalhes em rosa para curtir a noite.

Sem Rafa Vitti, ela posou para os cliques exibindo a barriguinha discreta da primeira gravidez. Depois de prestigiar o evento de moda, Tatá usou o Instagram para agradecer o carinho do público nesta fase de sua vida e também para se declarar ao amado.

Indo dormir com coração cheio de alegria. Minnha menina dentro de mim fazendo cross fit as 5:30 da manhã ...te amo tanto! Meu amor @rafaavitti nossa filha terá o melhor de nós: nosso amor, tão criticado no começo e que hoje tem a força de sermos uma família. Obrigada meu bem! Nossa bebê mandou um SMS que gostaria de água pra tomar os remédios, escreveu em tom bem-humorado.