06/04/2019 | 08:10



Atração deste sábado, 6, da TV Brasil, o cantor e compositor Ivan Lins fala sobre sua trajetória pessoal e profissional no programa Segue o Som. O músico, que está comemorando 50 anos de carreira, conversa com Maurício Pacheco, lembrando passagens marcantes de sua carreira, além analisar o momento atual da música no País. O programa vai ao ar às 15h.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.