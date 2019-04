Stephens é eliminada e Wozniacki avança às semifinais em Charleston

06/04/2019 | 00:03



Em um duelo entre norte-americanas nesta sexta-feira, Madison Keys, a número 18 do mundo, conseguiu vencer pela primeira vez em quatro duelos a favorita e oitava colocada no ranking da WTA, Sloane Stephens por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 4/6 e 6/2, para avançar às semifinais do Torneio de Charleston.

Stephens não havia perdido sequer um set nos três duelos anteriores com Keys, sendo que um foi a final do US Open de 2017 e outro nas semifinais de Roland Garros no ano passado. Keys agora mediará forças com Monica Puig, de Porto Rico, em busca de uma vaga na final de domingo após a 63ª colocada no ranking aplicar 6/3 e 6/2 na norte-americana Danielle Collins.

Campeã em Charleston em 2011, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a número 13 do mundo, se garantiu nas semifinais após aplicar um duplo 6/2 na grega Maria Sakkari, a 50ª colocada no ranking. A ex-número 1 do mundo vai encarar por uma vaga na decisão a croata Petra Martic (53ª), que superou a suíça Belinda Bencic (21ª) por 6/3 e 6/4.

NO MÉXICO - A espanhola Garbiñe Muguruza, a número 19 do mundo, deu mais um passo na defesa do seu título do Torneio de Monterrey ao se classificar nesta sexta-feira às semifinais com a vitória por 6/1 e 7/6 (7/5) sobre a francesa Kristina Mladenovic, a 66ª colocada no ranking. Sua próxima adversária vai ser a eslovaca Magdalena Rybarikova (71º), que aplicou um duplo 6/4 na norte-americana Sachia Vickery.

Número 5 do mundo, a alemã Angelique Kerber também está nas semifinais do evento mexicano após derrotar a belga Kirsten Flipkens, a 58ª colocada no ranking, por 6/2 e 6/4.