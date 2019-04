Medina supera Yago Dora e avança às quartas de final na etapa da Gold Coast

05/04/2019 | 21:53



Gabriel Medina está nas quartas de final da etapa da Gold Coast, evento australiano que abre a temporada 2019 do Circuito Mundial de Surfe. Nesta sexta-feira, o atual campeão fez um duelo equilibrado na quarta fase com o compatriota Yago Dora e seu melhor ao superá-lo por 13,00 a 12,53.

O equilíbrio da disputa foi tanto que Dora até conseguiu a melhor nota da bateria - 7,33 -, mas isso foi insuficiente para impedir o triunfo de Medina. O próximo adversário do brasileiro na Gold Coast vai ser o sul-africano Jordy Smith, que passou pelo australiano Mikey Wright por 13,57 a 11,07. Nos dois duelos anteriores no Circuito Mundial, Medina se deu melhor, incluindo um triunfo nas semifinais do Pipe Masters no ano passado.

A quarta fase na Gold Coast teve outro duelo brasileiro, com Italo Ferreira, que chegou a trocar a sua prancha, superando Willian Cardoso, de virada, por 12,70 a 11,30. Seu próximo adversário vai ser o australiano Wade Carmichael, que superou Michel Bourez, do Taiti, por 14,43 a 10,70.

Em uma bateria de alto nível, Filipe Toledo até conseguiu a melhor nota - 7,77 -., mas perdeu no somatório geral para John John Florence por 14,06 a 13,27, na bateria que abriu a quarta fase. O norte-americano Conner Coffin será o próximo oponente do surfista do Havaí na Gold Coast.

O outro confronto das quartas de final da etapa de abertura do Circuito Mundial em 2019 vai envolver o havaiano Seth Moniz e norte-americano Kolohe Andino.