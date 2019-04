Gerente teve explosivos presos ao corpo durante tentativa de assalto a banco

05/04/2019 | 21:37



Um gerente do banco Santander teve explosivos atados ao corpo, durante uma tentativa de assalto à agência, nesta sexta-feira, 5, em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. A tentativa de roubo aconteceu um dia após o ataque de uma quadrilha a duas agência bancárias de Guararema, na mesma região, que resultou na morte de 11 suspeitos após intervenção da Polícia Militar. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado e retirou o explosivo do corpo do gerente. O funcionário não teve ferimentos.

Conforme a Polícia Militar, o gerente estava com uma tornozeleira eletrônica com explosivos que poderiam ser acionados remotamente através de um celular. O Gate neutralizou o dispositivo após o isolamento dos sinais de celular na área. De acordo com a PM, os explosivos tinham potencial para causar lesões gravíssimas. Seis suspeitos de envolvimento na ação - quatro homens e duas mulheres - foram presos, acusados de fazer parte da quadrilha.