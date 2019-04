Cervejaria Ambev abre inscrições para estágio

Da Redação



08/04/2019 | 07:21



A Cervejaria Ambev, dona de marcas como Skol, Brahma e Budweiser, está com inscrições abertas para seu programa de estágio 2019. O processo seletivo busca jovens universitários de diversos cursos de graduação e instituições de ensino que tenham vontade de empreender e crescer na carreira.

Os candidatos devem integrar as turmas com formação prevista até o primeiro semestre de 2021. O estágio tem duração de até dois anos, as vagas são disponibilizadas em todos os Estados e em praticamente todas as áreas da Cervejaria Ambev, o que inclui a unidade de Diadema.

A Ambev não divulga número de oportunidades. As inscrições estão abertas até o dia 5 de maio e podem ser feitas pelo site www.estagioambev.com.br.

Os candidatos aprovados começam na cervejaria em agosto. Entre os benefícios oferecidos aos selecionados estão bolsa-auxílio, refeição, vale-transporte e possibilidade de efetivação.