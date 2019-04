Planalto faz 'análise administrativa' sobre divulgação de vídeo em apoio ao golpe

05/04/2019 | 19:20



O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, afirmou que há uma "análise administrativa" em andamento na Secretaria de Comunicação (Secom) para avaliar as circunstâncias da divulgação de um vídeo em defesa do golpe militar de 1964, divulgado pelo Palácio do Planalto no dia 31 de março em memória dos 55 anos do início da ditadura. "A Secom está fazendo uma análise administrativa para identificar os processos que estão equivocados e corrigir", disse Rêgo Barros a jornalistas no Palácio do Planalto. No início da semana, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, responsável pela Secom, já havia divulgado uma nota informando que estavam "sendo adotadas as medidas para o perfeito esclarecimento do assunto".