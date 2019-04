Cervejaria inaugura casa com 12 torneiras em Santo André

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



05/04/2019 | 18:25



Com inauguração prevista para acontecer amanhã às 16h na Rua das Figueiras, em Santo André, a Lincoln Choperia é a maior do estilo na cidade e uma das maiores da região com 12 torneiras de chope.

A unidade já conta com uma tap house em São Bernardo, porém neste estabelecimento se pode encontrar 33 torneiras dos mais diversos tipos de cerveja do Brasil e do mundo, fazendo da choperia uma das maiores do Estado de São Paulo em número de bicos de chope. A casa também prepara pizzas e pães em dois fornos à lenha feitos sob medida para choperia.

Das torneiras, tanto em Santo André e em São Bernardo, jorram diversos tipos da bebida de marcas nacionais em internacionais. Não é difícil encontrar as ipas, que já caíram no gosto do público brasileiro, assim como cervejas de trigo e até as new england ipas e sours, que também estão se tornando famosa junto aos cervejeiros brasileiros.

Segundo os proprietários Miguel Leme Brizola Neto, 41 anos, e sua mulher, Soraia Leme Brizola, 41, a ideia é trazer o conceito de choperia que já existe na Capital. Desde 2012 a cidade de São Paulo vem recebendo diversas casas especializadas em chope artesanal. Na semana passada foi a vez da cerveja belga Hoegaarden abrir a primeira unidade de sua cervejaria no mundo e a Capital foi escolhida.

“Quero trazer a experiência de São Paulo para a região. Me espelhei no Empório Alto dos Pinheiros – casa especializada com mais de 50 torneiras – e estamos nos dando muito bem. Queremos que as pessoas não saiam do Grande ABC e que bebam por aqui mesmo”, disse Neto.

Um dos diferenciais, segundo os donos, são as comidas influenciadas pelos tradicionais botecos, como coxinha de costela defumada. Cada prato recebe a indicação de uma opção de chope que pode harmonizar com a refeição para aumentar a experiência.

Serviço

Inauguração da Lincoln Choperia

Rua das Figueiras, 774, Bairro Jardim, Santo André

Sábado às 16h