Royal Palm Plaza prepara atrações espaciais para a Páscoa

05/04/2019 | 18:18

Quem quer curtir a Páscoa em um resort pertinho da capital paulista pode aproveitar a programação especial do Royal Palm Plaza Resort, em Campinas (SP). O pacote, que é válido entre os dias 18 e 21 de abril (com estadia mínima de três pernoites) inclui atrações especiais, como teatro infantil, música ao vivo e oficina de arte.

Páscoa no Royal Palm Plaza

Os pequenos entre 3 e 6 anos podem se divertir no Miniville, um mundo tematizado cheio de brinquedões. O local também conta com personagens, como Currupaco Paco, Comandante Átila e Fofa-Flor, que irá celebrar o Domingo de Páscoa distribuindo ovos de páscoa nos apartamentos para crianças de até 12 anos.

As crianças e os adolescentes com altura acima de 1,30 metro podem se aventurar no Kata Kuka, atração que garante adrenalina e conta com labirintos, arvorismo, tirolesa e escalada.

Opções para relaxar

O Royal Palm Plaza conta com campo de futebol, quadra de tênis, ginásio poliesportivo, saunas e áreas fitness. A gastronomia é garantida por três bares, três restaurantes, uma adega e uma cafeteria gourmet.

Se o objetivo for recarregar as energias, vale a pena passar no Aflora SPA, ideal para relaxar. Além disso, dá para se refrescar nas sete piscinas climatizadas, com direito a jatos d’água, toboágua e até jacuzzi ao ar livre.

Preços

As diárias para o período de Páscoa custam a partir de R$ 784,50 por pessoa em apartamento duplo luxo família. O valor inclui pensão completa e cortesia para duas crianças de até 11 anos (hospedadas no mesmo apartamento dos pais). A tarifa tem um adicional de 5% de impostos e R$ 5 de taxa de turismo por diária e apartamento.

Por dentro do Royal Palm Plaza

