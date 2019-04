Últimos dias para inscrições de isenção de taxa para o Enem 2019

Da Redação



07/04/2019 | 07:00



Está aberto o período para interessados em contar com isenção da taxa para realização do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2019, que tem valor de R$ 85. Os candidatos devem preencher solicitação na internet (www.enem.inep.gov.br) até quarta-feira (10), sendo que o documento não funciona como inscrição automática ao teste.

A gratuidade é aberta para determinados casos específicos: estudantes que cursem o último ano do ensino médio na rede pública; quem declarar estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser integrante de família de baixa renda; pessoas que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública; bolsistas integrais na rede privada e com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio; e aqueles que declararem estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que sejam beneficiários de programas sociais (a exemplo do Bolsa Família). O resultado com a lista dos aprovados será revelado no dia 17.

O exame também ganhou destaque nos noticiários por conta do pedido de falência da multinacional RR Donnelley, gráfica que era responsável pela impressão das provas desde 2009. Segundo contrato, o acordo com a empresa poderia se estender até 2020. Apesar da incerteza, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) afirmou que o cronograma da avaliação está mantido e que “alternativas seguras” estão sendo estudadas.

As inscrições para a realização do teste funcionarão de 6 a 17 de maio. O Enem 2019 está agendado para ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro, com o gabarito para análise das respostas sendo liberado três dias depois. A lista com os resultados individuais oficiais será revelada em janeiro do ano que vem.