05/04/2019 | 18:11



Mick Jagger passou por uma cirurgia cardíaca na última quinta-feira, dia 4. E para a alegria dos fãs, tudo ocorreu muito bem!

O próprio cantor foi até suas redes sociais para agradecer os fãs pelo apoio que recebeu nos últimos dias:

Obrigado a todos pelas mensagens de apoio, estou me sentindo muito melhor agora e me recuperando. Também mando um grande abraço a toda equipe do hospital pelo trabalho soberbo.

A apresentadora Luciana Gimenez, que tem um filho, Lucas Jagger, com Mick, repostou a mensagem e se declarou: Nós te amamos.