Pequenos tesouros da vida na nova graphic novel da Turma da Mônica

07/04/2019 | 07:00



O trabalho da roteirista e desenhista Bianca Pinheiro, do Rio de Janeiro, com a mais famosa personagem brasileira das histórias em quadrinhos ganhou segundo capítulo. Jornada de descobertas sobre as pequenas alegrias da vida faz parte do recheio de Mônica – Tesouros (Panini Comics, 96 páginas), colocado nas lojas em versões com capa cartão (R$ 31,90, em média) e capa dura (R$ 41,90, em média). Esse é o mais recente exemplar do projeto Graphic MSP, no qual artistas convidados repaginam o universo da Turma da Mônica.

O livro mostra a protagonista em viagem por hotel fazenda na companhia da família, abrindo espaço para que faça amizades em ambiente desconhecido e que experimente brincadeiras diferentes das que está acostumada no bairro do Limoeiro. Detalhe que o ponto de partida das mudanças pelas quais a garotinha irá passar é quando o coelho de pelúcia Sansão perde o olho e precisa passar por curativo, sendo necessário começar a perceber os tesouros em seu caminho.

Trata-se de sequência do material apresentado em Mônica – Força (2016), também desenvolvido por Bianca. Já foram lançados 22 volumes da série Graphic MSP, com Danilo Beyruth, Fabio Coala e Gustavo Duarte já tendo participado ao explorar figuras como Astronauta, Horácio e Chico Bento. Um dos mais famosos livros é Turma da Mônica – Laços (2013), dos irmãos Vitor e Lu Cafaggi, responsável por inspirar o filme de mesmo nome que será lançado nos cinemas em 27 de junho.