Voando alto

Vinícius Castelli



07/04/2019 | 07:19



Enquanto prepara os últimos detalhes para uma viagem ao México, no fim do mês, quando se apresentará em quatro cidades, a Companhia de Danças de Diadema realiza hoje um evento atípico. Sem palco, cortinas e as poltronas dos teatros, o grupo, capitaneado pela diretora Ana Bottosso, toma conta da Casa das Rosas, em São Paulo, e apresenta, a partir das 11h10, o premiado trabalho Eu por Detrás de Mim. A participação integra a 12ª edição do Visões Urbanas – festival internacional de dança em paisagens urbanas. A entrada é gratuita.

Inspirada em obras do artista visual dinamarquês Olafur Eliasson e no conto O Espelho, de Guimarães Rosa, a coreografia, assinada por Ana, conta com trilha sonora de Fábio Cardia e coloca o público para refletir. É sobre a imagem que se reflete no espelho e o que há além dela.

A ideia do espetáculo é promover exatamente isso, o autoconhecimento, fazer com que as pessoas se olhem com mais atenção. “Acho que é o que está necessitando de se fazer hoje em dia. Essa prática de você se olhar, olhar o outro. A gente não pode ser trancado, fechado, devemos ter aberturas para enxergar outras possibilidades desses outros ‘eus’ que podem coexistir conosco. A reflexão maior é encontrar sua essência”, explica a diretora.

Ela lembra que Eu por Detrás de Mim é uma obra premiada. Faturou o APCA 2017, da Associação Paulista de Críticos de Artes, na categoria coreografia/criação, e no ano passado o Prêmio Governador do Estado, por melhor trabalho coreográfico.

Ana comemora a segunda passagem da Companhia de Danças de Diadema na Casa das Rosas – a primeira foi em 2012, com apresentação da obra Paranoia –, ainda mais em uma data em que a Avenida Paulista fica aberta para pedestres.

“É extremamente importante fazer esse espetáculo. E de forma geral, o Visões Urbanas é muito válido, pois sai das quatro paredes do teatro, que, às vezes, por vários motivos, se torna inacessível a uma população que talvez nunca tenha assistido a um espetáculo de dança em um local como assim”, explica. Ela diz esperar atingir aos que vão para assistir ao grupo, mas, também, tocar aquelas pessoas que nunca presenciaram um espetáculo de dança contemporânea.

Em cartaz desde 2017, Eu por Detrás de Mim ainda não tem data para encerramento. “Continua tendo vida conforme as pessoas forem convocando e pedindo que seja apresentado”, diz Ana.

Enquanto a Companhia trabalha também em obra para o público infantil, Nas Águas do Imaginar, assinada por Tom Carbones, bailarino e coreógrafo do grupo, a Companhia arruma tempo para se preparar para a viagem em que se apresentará em quatro cidades do México. “É um festival enorme e fomos selecionados. Estamos contentes com isso”, diz.

A Companhia de Danças celebra também a intensa agenda do ano. Por meio do Proac (Programa de Ação Cultural), do governo do Estado de São Paulo, roda até junho por cinco cidades do Interior de São Paulo com o projeto Fluxo & Reflexo, que é ilustrado pelas obras Eu por Detrás de Mim e Força Fluída, além do workshop Fluxo & Reflexo. A Companhia também realizará ações dentro de Diadema, com o Bailando em Ciranda, projeto incentivado pelo Proac. “A gente faz um tour na cidade, pelas escolas, centro de cultura, bem intenso, encerra a diretora.



Companhia de Danças de Diadema – Dança. Na Casa das Rosas – Avenida Paulista, 37, em São Paulo. Tel.: 3285-6986. Hoje, a partir das 11h10. Entrada gratuita.