Artistas podem gravar clipes gratuitamente

Vinícius Castelli



08/04/2019 | 07:01



Após a realização de projeto piloto que resultou na gravação e edição de 22 clipes de músicos de várias linguagens, a Prefeitura de São Bernardo segue com o trabalho e abre inscrições por meio do edital ClipCult para que artistas da região tentem uma vaga e consigam gravar.

O vídeo será produzido a partir de música de trabalho que deve ser indicada pelos artistas na inscrição. A captação de imagem e som é realizada por técnicos e alunos do CAV (Centro Audio Visual), que também cuida de edição, efeitos e videografismo.

Não há custo para os músicos. No mercado, o valor de um trabalho desse pode girar entre R$ 30 mil e 40 mil. A contrapartida é que os selecionados se apresentem gratuitamente em um equipamento cultural do município. “Ganha o artista, que poderá divulgar seu trabalho com videoclipe de qualidade; técnicos e estudantes do CAV, que são colocados na prática de produção; e a cultura da cidade é fortalecida, pois os artistas se apresentam gratuitamente nos espaços culturais do município”, diz o prefeito Orlando Morando.

O secretário de Cultura e Juventude Adalberto Guazzelli explica que o “projeto piloto foi bem sucedido em 2018, sendo fruto do diálogo de nossa pasta com os segmentos culturais do município. Como forma de dar maior transparência e igualdade de acesso à política cultural, promovemos este chamamento”.

Deverão ser convidados 32 artistas. A seleção será feita por integrantes da Secretaria de Cultura e Juventude. Interessados devem enviar envelope lacrado com release, ficha de inscrição, CD, DVD ou link com a música até dia 30 para Rua Bauru, 21. Baeta Neves, São Bernardo, CEP 09751-440. Mais informações no site www.saobernardo.sp.gov.br/imprensa-oficial.