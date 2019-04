‘Ser - A Voz do Coração’ reestreia em São Caetano

Richard Molina/Especial para o Diário



Ser criança é, além de tudo, ter potencial para desenvolver projetos bem elaborados. E um deles, em especial, está voltando para região neste fim de semana. É o espetáculo Ser – A Voz do Coração, composto por alunos de 7 a 16 anos do colégio Piaget, de São Bernardo . A peça, idealizada pelos professores Danilo Ramalho e Caio Rimoli, estará em cartaz hoje e amanhã, às 20h, no teatro do Externato Santo Antonio (Rua São Luis, 80), em São Caetano. Os ingressos custam R$ 10.

O projeto surgiu há pouco mais de um ano, por meio de atividades propostas pelo professor Ramalho, que ensina violão, música e canto no colégio. Ele percebeu a oportunidade de criar algo inovador e empolgante para seus alunos. O professor chamou então seu colega Caio Rimoli, de teatro e expressão corporal, e juntos começaram a desenvolver uma trama.

A história, apresentada pela primeira vez em dezembro, fala sobre um broto jovem, que começa a crescer e, aos poucos, vai espantando o lado infantil, até ser lembrado que, quando precisa, é a criança que o traz de volta da escuridão.

O tom do espetáculo é repleto de canções da música popular brasileira. “A minha história toda envolve MPB. Entrei para o mundo da música por causa do Clube da Esquina. Percebi que, pedagogicamente, seria legal aumentar o leque dos alunos”, diz Ramalho. Também compõem o setlist músicas da nova MPB, sugeridas pelo elenco, composto por 14 atores-mirins.<EM>

Para quem não puder comparecer, poderá conferir o trabalho dia 5 de maio, às 10h, no Parque Eng. Salvador Arena (Av. Caminho do Mar, 2.980), em São Bernardo, durante o Festival do Cambuci .