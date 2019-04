Montagem reflete sobre medo da morte

Vinícius Castelli



06/04/2019 | 07:58



Após sete duros meses de trabalho, o coletivo de artistas da região Quarta Cia de Teatro apresenta hoje o resultado de seu novo espetáculo, A Terra Onde Não Se Morre Nunca. O grupo sobe ao palco do espaço andreense Gambalaia Espaço de Artes e Convivência, a partir das 16h.

No palco quatro atores se revezam em diversos personagens para contar a história do menino Pedro, qu,e ao descobrir que a vida um dia acaba, traça como meta encontrar um local onde seja possível viver para sempre: a terra onde não se morre nunca.

Ao longo de sua trajetória, o protagonista faz diversos aprendizados, transcende o medo e chega ao amadurecimento, até entender que a morte faz parte da jornada de todos. E para isso ele lida com personagens misteriosos, perseverantes e também divertidos. O espetáculo mistura teatro infantil com adulto. Tanto que a montagem é repleta de elementos que conversam com o universo da criança.

Ana Célia Padovan, integrante do grupo e diretora da peça, explica que a principal reflexão do texto é que a morte é uma parceira da vida. “E a vida se realiza pelo viver cada momento, estar presente por inteiro em cada relação, com as coisas e as pessoas. No conto, depois de séculos vivendo lá, Pedro sai da terra onde não se morre nunca porque tem saudades de sua família, à qual ele abandonou muito cedo e que nem existe mais”, explica.

Remanescente de um trabalho de artes cênicas do Sesi Santo André, o conjunto foi criado em 2016 e tem na bagagem trabalhos como #Dissimulacro, O Pagador de Promessas e Reconstrução Fase 1.



A Terra Onde Não Se Morre Nunca – Peça. No Gambalaia Espaço de Artes e Convivência – Rua das Monções, 1.018, em Santo André. Hoje, a partir das 16h. Ingressos: R$ 10 e R$ 20.