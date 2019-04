Um dia de engenheiro

Miriam Gimenes



06/04/2019 | 07:56



Frederic Mens, o engenheiro chefe da vila de Paranapiacaba no fim do século XIX, do alto de sua residência oficial, tinha visão panorâmica do entorno. De suas janelas podia supervisionar os funcionários da ferrovia sem sair de casa. E agora, quem visitar a construção, em estilo vitoriano, o Museu Castelo, poderá vivenciar como ele se sentia ao trabalhar de casa.

É que hoje, a partir das 11h, o museu será reaberto, após passar por reforma nos últimos quatro meses. O secretário do Meio Ambiente, Fábio Picarelli, um dos responsáveis pelo projeto, diz que foi aproveitado o período em que faria a manutenção do castelinho para mudar também o seu conceito expositivo. “Neste período nós fizemos uma espécie de revitalização, não foi exatamente um restauro. Aproveitamos a manutenção dele, pintura, revisão dos telhados, lareiras, janelas, portas, fechaduras, para fazer uma nova exposição. que mistura peças originais do castelo, que foram de uso do engenheiro chefe, com peças cenográficas.”

Foram, portanto, reproduzidos espaços utilizados pelo engenheiro, com a sala em que ele trabalhou, o escritório em que recebia os funcionários, o quarto que repousava e a cozinha. Para tanto, foram resgatadas peças que estavam em uma reserva técnica e utilizadas as que já estavam no espaço. “Entre as originais estão cadeira do escritório dele, a mesa, tem todos os instrumentos de trabalho, a prancha que utilizava para fazer projetos, o local onde guardava os mapas e a mesa de jantar”, enumera o secretário.

Para ele, esses itens têm muita importância para o desenvolvimento não só do Grande ABC, mas do Estado de São Paulo como um todo. “Se temos grandes empresas tem muito a ver com a existência da ferrovia, que ligava Jundiaí a Santos. Então, esse Castelo, na verdade, é o testemunho do desenvolvimento do Estado, tem uma importância museológica extraordinária.”

Também foram reformadas algumas salas temáticas: a de esportes (que tem troféus ganhados pelo time local, o Serrano, por exemplo), a de tecnológica (os moldes, os objetos, relógio, PABX, cabine de sinais e comando, escafandro, peças utilizadas na construção da ferrovia) e outra dedicada ao Festival de Fotografia, capitaneado por João Kulcsár.

Picarelli diz ainda que foi recuperado todo entorno do castelo, além dos mastros com as bandeiras de Santo André, São Paulo e Brasil, que serão hasteadas hoje. O projeto, orçado em R$ 111 mil, foi custeado com o contrato de manutenção da vila e idealizado pela historiadora da Prefeitura Vilma Rosa. Também contou com o apoio, além do secretário, da gerente de projetos e preservação histórica Tatiana Machado e do diretor de Paranapiacaba Eric Lamarca.

O ingresso para o museu custa R$ 3 e ele está aberto aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Durante a semana a visita tem de ser agendada, pelo telefone 4439-1314.



FESTIVAL

Não é apenas o museu que será atração a partir de hoje na vila. É que também tem início o Festival do Cambuci, que está na 16ª edição. Tatiana Machado, que cuida da programação, diz que um dos destaques deste festival, que termina no dia 28, é a volta do concurso gastronômico, que será no dia 20. “Era uma reivindicação dos moradores e comerciantes locais. Teremos premiação para os três primeiros lugares dos quesitos bebida, comida salgada e doce.” Três jurados vão fazer a escolha, às 13h, e a premiação, não divulgada, mas custeada com doações, será no dia 28. A programação completa, que inclui apresentações culturais, está em www.santoandre.sp.gov.br.