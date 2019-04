Carille prepara reformulação no Corinthians e admite interesse em atleta do Oeste

05/04/2019 | 15:55



O técnico Fábio Carille está preocupado com a reta final do Campeonato Paulista, mas também já está de olho na reformulação do elenco para a segunda parte da temporada. Após reassumir o Corinthians em janeiro, o treinador já sabe com quem não deve contar no restante do ano e admitiu ao menos um nome que está na mira do clube.

O volante Matheus Jesus, que disputou o Estadual pelo Oeste, está próximo de um acerto, segundo o treinador. "É um jogador que está no nosso radar desde a Ponte, Santos, Estoril", comentou.

Revelado pela Ponte Preta, Matheus Jesus passou pelo Santos em 2017 e poucos meses depois foi negociado com o Gamba Osaka, do Japão. Na sequência, atuou pelo Portimonense, de Portugal, e retornou no início do ano para o Oeste. Carille chegou a compará-lo ao ex-corintiano Paulinho, hoje no futebol chinês.

"Me lembra um pouquinho o que aconteceu com o Paulinho em 2010. Ele fez seis ou sete gols no Bragantino. Agora o Matheus tem seis ou sete pelo Oeste. Um volante fazer tantos gols é para chamar atenção de várias equipes. É monitorado pela gente há muito tempo, mas aqui não falamos de chegadas e saídas", declarou.

Sobre as saídas, o treinador preferiu não citar nomes, mas alguns jogadores estão sem espaço como os atacantes André Luis e Gustavo Mosquito, além dos meio-campistas Sergio Díaz e Angelo Araos.

"É uma coisa que tem de esperar as propostas que devem chegar depois do Paulista. Em 2017, vieram propostas para Jô, Jadson, Rodriguinho e conseguimos segurar. Vai ter de esperar. É difícil falar. Hoje, se não sair ninguém, a ideia é emprestar alguns jogadores. Mas temos de estar atentos para não ficarmos descobertos", disse.

SEMIFINAL - O elenco do Corinthians se reapresentou nesta sexta-feira de olho no duelo de volta com o Santos pela semifinal do Campeonato Paulista. A novidade em campo foi o zagueiro Manoel, recuperado das dores no ombro esquerdo. A tendência é que ele reforce a equipe depois de ter desfalcado a equipe na derrota por 1 a 0 para o Ceará, na última quarta-feira, em Itaquera, pela Copa do Brasil.

A confirmação da escalação, no entanto, não deve vir. Isso porque Carille fechará o treino deste sábado, quando deverá fazer um treino tático dos titulares. O treinador justificou que foi avisado de que seus trabalhos estariam sendo espionados. "Algumas coisas vieram por vocês (jornalistas), por amigos do interior de São Paulo. Passaram jogadas nossa de bola parada. Isso me deixou muito chateado na relação da confiança", comentou.

O Corinthians venceu o jogo de ida por 2 a 1 e garante a vaga na decisão com um empate. O clássico está marcado para segunda-feira, às 20 horas, no Pacaembu. O time deve entrar em campo com: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Sornoza; Vagner Love, Clayson e Gustavo.