Guerrero treina entre os titulares e fará estreia pelo Inter contra o Caxias

05/04/2019 | 15:23



O centroavante peruano Paolo Guerrero será titular em sua estreia pelo Internacional contra o Caxias, neste sábado, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela partida de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho. Nesta sexta-feira, último dia de espera pelo fim de sua suspensão de oito meses por doping, o jogador foi escalado pelo técnico Odair Hellmann entre os titulares e será a referência do ataque na área.

Com a sequência de jogos por duas competições - a outra é a Copa Libertadores, na qual o Internacional lidera o seu grupo -, o treinador usará uma escalação diferente da partida da última quarta-feira contra o River Plate, também em Porto Alegre. Na próxima quarta, o time fará um duelo importante contra o Palestino, do Chile, também como mandante.

O treinamento desta sexta-feira foi realizado no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, e nele pode se ver Odair Hellmann bastante agitado, gesticulando muito para orientar o time. Em vários momentos conversou reservadamente com Guerrero.

A escalação do Internacional para enfrentar o Caxias será: Marcelo Lomba; Zeca, Roberto, Emerson Santos e Uendel; Rithely, Camilo, Nonato, Sarrafiore e Guilherme Parede; Paolo Guerrero. A expectativa é que o peruano, que já treina com seus companheiros há dois meses, jogue por aproximadamente 70 minutos.

Na lateral-direita, Zeca assumirá a titularidade por algum tempo porque Bruno foi diagnosticado, após exames médicos realizados na última quinta-feira, com uma lesão muscular na coxa esquerda, que o deixará fora de combate por um período estimado entre 10 e 15 dias. O jogador sentiu o problema ainda no primeiro tempo do empate por 2 a 2 contra o River Plate.

Após vencer a partida de ida das semifinais por 2 a 1, no último domingo, em Caxias do Sul (RS), o Internacional pode até perder por 1 a 0 para avançar à decisão do Campeonato Gaúcho. O outro finalista sairá do confronto entre Grêmio e São Luiz, de Ijuí (RS).