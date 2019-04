3 startups brasileiras que querem reinventar o setor da saúde

Da Redação, com assessoria



No próximo domingo, 7/4, comemora-se o Dia Mundial da Saúde, data estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para conscientizar sociedade, governo e empresas sobre a prevenção e o tratamento de doenças — além de promover melhoria na qualidade de vida. No Brasil, não é novidade que o setor passa por diversos problemas, desde o acesso ao atendimento médico até a qualidade dos serviços.

Segundo a Agência Nacional de Saúde (ANS), os planos particulares perderam mais de 3 milhões de clientes nos últimos 4 anos no País. Os números, apesar de preocupantes, podem inspirar o surgimento de soluções para os problemas da área. Confira, abaixo, 3 startups brasileiras que foram criadas recentemente com o objetivo de reinventar a setor no Brasil. Confira:

Cuidas

A Cuidas conecta empresas com médicos de família para atendimentos no próprio local de trabalho. Fundada em 2018 por Matheus Silva (CEO), João Henrique Vogel (CFOO) e Deborah Alves (CTO), a startup oferece um serviço de saúde por assinatura diretamente para o mundo corporativo. Com isso, eles promovem a otimização de tempo e a redução de custos para as empresas clientes com foco no tratamento integral de cada um dos colaboradores das empresas.

Teldoctor

A Teldoctor é uma startup de medicina voltada, exclusivamente, para o atendimento médico à distância – ou Telemedicina. Com o uso de Inteligência Artificial e médicos especialistas disponíveis 24h, a empresa consegue viabilizar até 150 mil atendimentos por mês. A proposta da plataforma é oferecer um primeiro atendimento aos pacientes que necessitam de prescrição de exames, conduta ou medicamento de baixo risco.

Por meio de um desktop ou um celular, o usuário acessa o site da empresa e preenche uma ficha clínica. Essas informações são organizadas pela Inteligência Artificial, que direciona o paciente, em questão de minutos, ao médico responsável por aquela especialidade. Após a análise do médico, o paciente recebe as orientações e prescrições necessárias para o seu caso.

Amparo Saúde

A Amparo Saúde é o primeiro centro de atendimento médico por assinatura do País. A empresa investe em tecnologia para ocupar uma função cada vez mais importante na gestão de saúde. A empresa conta com prontuário eletrônico, equipamentos point of care e planeja construir uma extensa base de dados que, com ajuda de algoritmos, será usada para a medicina preditiva.

Outro ponto que vale destacar é o uso da tecnologia na comunicação entre paciente e médico. O profissional é responsável por acompanhar de perto a rotina do paciente e, junto a uma equipe de enfermagem, integra grupos em aplicativos de mensagem, à disposição do paciente em horário comercial. Dessa forma, por meio da tecnologia, o paciente recebe acompanhamento de longo prazo, de um médico dedicado, como os tradicionais “médicos de família”.

