Graciele Lacerda fala sobre pedido de vasectomia para Zezé Di Camargo

05/04/2019 | 15:11



Graciele Lacerda se abriu para os seguidores nos Stories na noite da última quinta-feira, dia 4! A jornalista gravou uma série de vídeos falando sobre alguns assuntos um pouco pessoais, como, por exemplo, a TPM, sintoma muito comum entre as mulheres no período pré-mentrual:

- Já tive muita TPM. Eu parei de tomar o anticoncepcional, não tomo nada. O que é pior ainda porque ele, apesar de prejudicar algumas coisas, dá uma controlada nos hormônios. Mas não tomo já tem um bom tempo.

A namorada de Zezé Di Camargo ainda explicou sobre a vasectomia que pediu para o sertanejo fazer:

- Na verdade, pedi para o Zezé fazer vasectomia porque queria parar de tomar o remédio... Me muito fazia mal. Já que eu não ia engravidar tão cedo falei: Não, faz a vasectomia para eu poder tomar o remédio. Comecei a sofrer muito com TPM por causa disso. Tinha oscilação de humor, ficava muito irritada... Não tem uma pessoa que não esteja na TPM que não fale besteira, coisas da boca para fora porque está naqueles dias em que dá vontade de matar todo mundo. Já passei por muita coisa... Aí, é o maior perigo porque falamos coisas que devemos, tratamos as pessoas mal sem elas merecerem.