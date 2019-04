Brad Pitt acha que Angelina Jolie está dificultando o divórcio, diz site

05/04/2019 | 15:11



Brad Pitt não aguenta mais as enrolações do divórcio! De acordo com o Hollywood Life, o ator estraria frustrado por pensar que Angelina Jolie estaria atrasando a ação final da separação, propositalmente.

Uma fonte teria dito ao veículo que se não fosse a ex-mulher de Pitt, o divórcio teria saído há muito tempo:

- Brad está frustrado com Angelina, porque o divórcio continua se arrastando. Ele sente que ela segue difícil e que não se compromete. Brad está irritado e sente que este divórcio deveria ter sido resolvido há muito tempo.

Ainda segundo a fonte, Brad estaria cansado devido os gastos financeiros e também de tempo:

- Enquanto ele não está interessado em dizer algo negativo sobre ela, especialmente enquanto está perto das crianças, acaba ficando irritado por não resolver logo. A batalha prolongada continua custando-lhe tempo, energia e honorários de advogados.

O ex-casal estaria tentando um acordo bilateral, mas aparentemente não está dando muito certo:

- Brad quer que o processo acabe, para que ele e as crianças possam se curar e seguir em frente. Embora haja uma movimentação para que este acordo aconteça, nada foi feito efetivamente e nenhuma dessas brigas judiciais foram fáceis para eles.