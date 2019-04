Abertura para adesão ao PDV está prevista para maio, diz Petrobras

05/04/2019 | 15:01



A Petrobras confirmou informação publicada no Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, de que o programa de demissão voluntária (PDV) deve ser lançado em maio. A previsão é que no próximo mês os empregados possam iniciar o processo de adesão. O programa será voltado aos empregados da controladora em fase de aposentadoria. O modelo foi aprovado pela diretoria, mas deverá passar pelo conselho de administração antes de ser detalhado aos empregados.

Ainda em fevereiro, o Broadcast noticiou que a empresa estava estudando um PDV para este ano. Em reunião com funcionários em São Paulo, o gerente-executivo de Recursos Humanos da empresa, Claudio Costa, falou sobre o programa e causou polêmica ao anunciar a transformação interna em curso, como a entrega de alguns prédios, entre eles, o de São Paulo.