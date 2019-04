Promoção da Harley-Davidson oferece Fat Boy com preço reduzido

Da Redação, com assessoria



05/04/2019 | 14:48

Uma promoção da Harley-Davidson oferece a Fat Boy com preço reduzido no Brasil. A oferta é válida para as motos ano/modelo 18/19 e 19/19, e reduz o preço para R$ 69.900 — era R$ 72.900. Além desta condição especial, até o dia 30 de abril, quem utilizar uma motocicleta usada na compra terá uma valorização de R$ 5 mil.

Promoção da Harley-Davidson

Outras motocicletas da família Softail também contam com a oferta de valorização de um modelo usado na troca. No caso da FXDR 114 (ano/modelo 18/19 e 19/19), o valor da valorização pode chegar a R$ 6 mil.

Para os modelos Deluxe e Softail Slim® (ano/modelo 18/19 e 19/19) o mesmo bônus será de R$ 5 mil, mesmo valor aplicado para a Road Glide Ultra e Ultra Limited. Já para os interessados no modelo Sport Glide (ano/modelo 18/19 e 19/19), a valorização passa a ser de R$ 4 mil.

Sportster Iron 883

Moto de entrada da marca, a Sportster Iron 883 também está com condições facilitadas neste mês. Ela pode ser adquirida com 30% de entrada, saldo em 48 vezes e taxa de 0,99% ao mês até o fim de abril.

—

