Moradores de Mauá realizam limpeza de rua por conta própria

05/04/2019 | 14:44



Cansados de pedir pela manutenção e limpeza de ruas e calçadas para a Prefeitura de Mauá há mais de seis meses, moradores da Rua Isabel Rodrigues Fernandes, no Jardim Estrela, resolveram eles mesmos acabar com o problema: cinco munícipes se organizaram na manhã de hoje para cortar o mato que impedia o tráfego de pedestres.

A auxiliar de limpeza desempregada Verônica Freitas, 31 anos, fez parte do mutirão e enviou as fotos para o Diário. “A gente cansou de esperar. Pedimos, ligamos, postamos em redes sociais e nada”, reclamou. Veronica teve a companhia da mãe, do padrasto e de vizinhos na tarefa. “Esse bairro é muito abandonado, não tem área de lazer para as crianças, não tem uma quadra, nada”, completou a munícipe, que mora no local há dez anos.

A Prefeitura de Mauá foi questionada sobre a demora na execução da limpeza e informou, por meio de nota, "que retomou nesta semana, após paralisação por um período, o programa Pintou Limpeza, que realiza trabalhos de capinação, roçagem, cata-bagulho, tapa-buraco, restauração de sinalização de vias, entre outros serviços, no Jardim Oratório e Jardim Sônia e Silvia Maria." Segundo a administração, as ações serão expandidas a outros bairros da cidade nas próximas semanas como, por exemplo, Jardim Zaíra, Jardim Itapark, Parque das Américas e Vila Feital.