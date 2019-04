Fazenda no interior de São Paulo tem cachaça, queijos e outras delícias

Paulo Basso Jr.



06/04/2019 | 11:18

Visitar uma fazenda no interior de São Paulo é um programa e tanto, sobretudo para quem viaja em família. Afinal, trata-se de uma oportunidade única de ter contato com a vida do campo, relaxar na natureza e, principalmente, provar e comprar produtos autênticos.

Confira fotos da Benedetti, fazenda no interior de São Paulo, em Amparo

Cachaça da Benedetti

Em uma visita recente a Amparo, a cerca de duas horas e meia de carro da capital paulista, tive a oportunidade de conhecer a fazenda Benedetti. Fruto de uma família italiana que chegou ao Brasil no início do século 20, a área verde conta com um aconchegante espaço em que é possível adquirir vinhos, sucos, licores, queijos, embutidos, mel, pimentas, pães artesanais e, principalmente, cachaça, o carro-chefe da Benedetti.

O rótulo mais procurado é o Flor da Montanha, bebida de aroma marcante que conquistou o selo Gold Medal no Concours Mondial Spirit Selecion, em Bruxelas, e o Prata no maior festival de cachaça do Brasil, o Expocachaça.

Há ainda reservas especiais, como a Gran Nonno, cachaça que homenageia o patriarca da família. Em um antigo porão de pedra, com temperatura ambiente, a bebida envelhece de 10 a 12 anos em barris de balsamo, jequitibá, umburana, amendoim e carvalho europeu.

Panetteria e café

Ao longo da visita, educados funcionários me orientaram e ofereceram degustações diversas. Os sucos de uva, tinto e branco, são imperdíveis, Não deixe também de provar os queijos, doces e embutidos. Dá vontade de comprar um pouco de tudo.

Melhor ainda, porém, foi terminar o dia na Cafeteria Spazio Benedetti, onde é possível tomar um café sem pressa, acompanhado com pães quentinhos e salgados deliciosos – a esfirra é de dar água na boca. É difícil também resistir aos bolos de fubá, laranja, goiabada e outros sabores, todos com toque caseiro.

Bar na fazenda Benedetti

Durante o passeio, tive a oportunidade de bater um papo com o empresário Jorge Luís Benedetti, membro da quarta geração da família. Segundo ele, em breve a fazenda no interior de São Paulo ganhará um novo ambiente, chamado Spazio Bar.

“O projeto prevê um lugar rústico e confortável, destinado a turistas, famílias e amigos que apreciam um autêntico chope artesanal. O menu terá porções de torresmo, mandioca e mix de pastel, entre outras comidas típicas da roça”, explica Jorge.

Para compor o cenário do bar, o projeto paisagístico irá contemplar espelho d’água, miniparques de madeira e redários. O espaço ficará bem próximo da loja, do café e da área externa onde, hoje, as crianças podem brincar em um trator de verdade.

“Estamos trabalhando para que esse sonho se torne realidade. O planejamento é inaugurar o Spazio Bar até o fim de ano. A ideia futura é transformar a fazenda Benedetti no maior parque turístico do Circuito das Águas Paulista, com trilhas, chalés e restaurantes”, completa Jorge.

Serviço

A Benedetti dispõe de ampla área verde, nascentes, lagos, aves e animais silvestres. A fazenda no interior de São Paulo fica situada à Rodovia Amparo/Serra Negra, km 138, e funciona diariamente das 9h às 18h.