05/04/2019 | 13:12



O Airbnb, serviço de acomodações e experiências, se uniu ao Museu do Louvre para oferecer uma noite no maior museu de arte do mundo. A iniciativa é uma comemoração ao 30º aniversário da construção da Pirâmide de Cristal, marca registrada do local.

No melhor estilo Uma Noite no Museu, dois sortudos poderão dormir embaixo da Pirâmide e desfrutar de várias experiências únicas, como um jantar ao lado da clássica estátua Vênus de Milo.

Para participar, os interessados deverão fazer a inscrição no site e responder à pergunta: "Por que você seria o convidado perfeito de Mona Lisa?". O vencedor passará a noite do dia 30 de abril no museu e poderá levar um acompanhante.