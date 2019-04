Busch Gardens anuncia estreia de montanha-russa

Beatriz Ceschim



05/04/2019 | 14:18

A Tigris, nova montanha-russa do Busch Gardens Tampa Bay, pertinho de Orlando, já tem data de inauguração: 19 de abril. A estrutura dará vida à atração do gênero com o arremesso mais rápido da Flórida.

A montanha-russa fará os visitantes encarar voltas e loopings, com movimentos de ida e volta. Com uma temida subida de 45 metros, inclui descidas radicais e um giro no próprio eixo, tudo numa velocidade de 100 km/h. Serão 550 metros de trilhos de aço feitos para imitar a rapidez de um tigre.

A Tigris se juntará a outras montanhas-russas estimadas pelo público no Busch Gardens. Dentre elas estão a Sheikra, com sua queda vertical de tirar o fôlego, a Cheetah Hunt, a mais longa do parque, e a Montu, com loopings e arrancadas até cerca de 100 km/h.

Confira o vídeo da Tigris, no Busch Gardens

