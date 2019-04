Cinco dias após amiga dar à luz, Mayra Cardi comenta sobre barriga inchada: Jurava que você voltaria rápido

05/04/2019 | 13:11



Mayra Cardi foi alvo de mais uma polêmica no Instagram. Dessa vez, a life coach não agradou os internautas por comentário em foto da amiga Lizi Benites, que recentemente deu à luz seu segundo filho, Levi. Ela, que também é empresária e coach, publicou uma montagem com fotos do antes e depois de dar à luz, deixando claro que a barriga estava bem inchada cinco dias após o nascimento do bebê.

Barriga? Temos! 38 semanas X 5 dias pós parto. Para quem acha que a gente sai do hospital com barriga chapada, aí tá a minha. Estou achando até que era gêmeos e o Dr. esqueceu de tirar o outro bebê. Gente minha barriga está enorme, escreveu ela, brincando com a situação.

Na caixa de comentários, Mayra escreveu que achava que a amiga iria emagrecer mais rápido:

Gente, que interessante né amiga? Jurava que você voltaria muito rápido também. Nosso corpo é uma caixinha de surpresas. Cada organismo é um mesmo. Mas ja já você está plena e chapada de barriga, porque você não engordou nada além da barriga. Isso é só sua pele que ja já está no lugar. Como você tem dois agora, demora mais por conta da flacidez. Beijos. Ja já você tá mais gata do que já está.

Os seguidores ficaram surpresos com a opinião da esposa de Arthur Aguiar e mais de duas mil mensagens foram enviadas como resposta à ela. Muitos comentários criticavam Mayra:

Pelo amor de deus! Cinco dias ainda é cedo para estar com a barriga chapada. Como se isso fosse importante. Você não deve saber que existe um período chamado puerpério, onde os hormônios ainda estão a todo vapor, o útero se contraindo e voltando ao normal. Enquanto isso não acontece, a mulher dificilmente vai ter a barriga chapada que você tanto reparou. Menos, por favor, comentou uma.

Prefiro acreditar que você não soube se expressar, porque esse foi um comentário bem desnecessário, opinou outra seguidora.

Em 5 dias de pós parto para uma mulher perder 12 quilos ela deve ser mutante ou então Mayra Cardi. Fico indignada com essas atitudes como teu comentário, tu é mulher, tu é mãe, sabe o que é um puerpério, passou pela mesma situação que Lizi. A diferença é que ela mostrou a realidade e você como sempre enganando. Qual a necessidade desse comentário ridículo? Melhore!!!, escreveu uma terceira pessoa.