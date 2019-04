Filhos de Kim Kardashian fingiram que ela estava morta para assustar Kanye West

05/04/2019 | 13:11



Para o Dia da Mentira, muitas pessoas tentam criar brincadeiras e pegadinhas para tornar o dia divertido, porém, tem quem exagere! Esse ano, por exemplo, Justin Bieber e Luan Santana fizeram piadas que foram levadas um pouco a sério demais, o que rendeu críticas na internet.

Agora, foi a vez de Kim Kardashian dividir como foi o seu 1º de abril com os filhos - e a história é bem sombria! Em entrevista para a Elle, a empresária contou que seus dois filhos mais velhos, North e Saint West, quiseram fingir que ela estava morta para assustar Kanye West! Pois é, assustador, né? Ela deu os detalhes da pegadinha:

- Ela (North) persuadiu ele (Saint) em uma pegadinha de Dia da Mentira que foi muito ridícula. Ela levou ketchup para o meu banheiro e implorou para que eu deixasse ela passar em mim e no chão do banheiro, como se fosse um filme ruim de terror. E então ela me pediu para eu deitar. Eu achei que ela estava apenas brincando, talvez dizer que eu estava machucada. Não.

Mas, calma, que melhora!

- Ela ensinou o Saint a fazer um choro falso - ela mostrou a ele como fazer isso! - e então ela disse para ele gritar: a mamãe morreu! Kanye subiu as escadas e falou, tipo: Crianças, isso não é engraçado. Isso não é uma boa pegadinha. Eu entendo completamente e concordo. Mas me deixou um pouco impressionada que ambos planejaram isso juntos e que eles estavam se dando e se divertindo, como um time.

E aí, assustador ou levemente engraçado?!