Meghan Markle e príncipe Harry mudaram de casa,

05/04/2019 | 13:11



Meghan Markle e príncipe Harry estão de casa nova! Eles, que estão prestes a dar as boas-vindas ao primeiro filho, se mudaram para uma nova residência localizada em Windsor, Inglaterra, que vinha sendo reformada desde 2018.

A casa, que fica em um campo com muitas áreas verdes, mistura um estilo inglês com californiano e conta um espaço perfeito para a prática de yoga, além de uma cozinha personalizada. Anteriormente, a informação de que os dois mudariam de casa por conta da gravidez era certa, porém, de acordo com a revista People, o casal pode ter tido outro motivo para se mudar do Palácio de Kensington.

Em contato com uma fonte, a publicação revela que Meghan e Harry se sentiam claustrofóbicos na antiga casa - local onde vive, também, Kate Middleton, príncipe William e seus três filhos. Tenso, hein?

Agora, pelo que parece, o casal está muito feliz e aguardando com expectativas o nascimento do bebê. Na última quinta-feira, dia 4, eles compartilharam em seu perfil no Instagram uma foto de 2017 quando estavam em Botswana, na África, por conta de um compromisso oficial do Duque de Sussex. Na imagem, que foi postada em um álbum na rede social, os dois aparecem colocando um colar rastreador em um elefante por conta de um projeto que ambos participam.

A legenda da série de fotos no postadas detalhou o trabalho de Harry, que é presidente da African Parks Networ, uma ONG que administra parques nacionais e áreas protegidas na África em nome de governos do continente. O texto explicou que Meghan e Harry viajaram para Botswana para ajudar uma organização não governamental, a Elefantes sem Fronteiras (Elephants Without Borders) a colocar o colar no animal.

A legenda do post ainda afirmou que o elefante foi sedado por dez minutos antes de acordar e voltar para sua manada, como mostrou o vídeo acima. O artifício permite o monitoramento remoto do animal, de forma que ele possa ser protegido das mortes recorrentes devido a remoção de suas presas de marfim.