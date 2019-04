Cirurgia no coração de Mick Jagger é um sucesso e vocalista passa bem

05/04/2019 | 12:13



Mick Jagger passou por uma cirurgia no coração. De acordo com o site da Billboard, o cantor realizou o procedimento valvular cardíaco e a operação foi um sucesso. Agora está descansando em Nova York.

Apesar de ter dado tudo certo, segundo a publicação, os médicos estão agora monitorando o vocalista dos Rolling Stones para prevenir qualquer complicação que possa surgir em decorrência do procedimento - incluindo sangramento em excesso. Além disso, ainda conforme o que o site diz, no último domingo, dia 31, a banda que o tem como vocalista anunciou que estava reagendando a turnê norte americana No Filter Tour para que o pai do filho de Luciana Gimenez pudesse passar pela cirurgia. Prevista para começar no último mês de abril, ela agora começará no próximo mês de julho, com novas datas a serem anunciadas.

A Billboard afirma também que Jagger poderá começar a se movimentar daqui a alguns dias, mas que precisará repousar por cerca de uma semana para que sua válvula se recupere sem problemas relacionados a um sangramento excessivo.

Antes de começar sua série de shows, foi informado que ele precisará de mais tempo de repouso.

Que complicado, mas ainda bem que tudo deu certo!