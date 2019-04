Allegri aponta 'bom sinais' em recuperação de Ronaldo para poder encarar o Ajax

05/04/2019 | 12:03



O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, afirmou nesta sexta-feira que Cristiano Ronaldo está evoluindo de forma positiva em seu processo de recuperação de uma lesão na coxa direita e que, com isso, vem aumentando as suas chances de estar em campo na próxima quarta, diante do Ajax, em Amsterdã, na Holanda, no confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O astro se lesionou pela seleção de Portugal, em jogo das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020, contra a Sérvia, no último dia 25 de março, e agora luta para ficar à disposição do treinador no duelo com a equipe holandesa.

"Cristiano está melhor. A cinco dias da partida com o Ajax, ele dá bom sinais. Está fazendo de tudo para estar lá (na Holanda)", afirmou Allegri, para em seguida confirmar que o atacante não poderá estar em campo contra o Milan, no clássico deste sábado, às 13 horas (de Brasília), em Turim, pelo Campeonato Italiano. "Esperamos que Ronaldo esteja disponível para enfrentar o Ajax, mas para amanhã contra o Milan não estará", avisou o comandante.

Líder disparada do Italiano, a Juventus tem chance de garantir a conquista de um histórico e inédito octacampeonato nacional neste final de semana. Para isso, precisa superar o time de Milão e contar com uma derrota do vice-líder Napoli para o Genoa, em Nápoles, no domingo.

Com 81 pontos, a equipe de Turim ostenta 18 de vantagem para o time napolitano, sendo que os dois clubes tem oito jogos cada a disputar nesta reta final da competição. Rival do líder neste sábado, o Milan ocupa a quarta posição da tabela, com 52 pontos, e hoje fecha a zona de classificação do torneio para a Liga dos Campeões. A Inter de Milão, com 56 pontos, figura no terceiro lugar e, também no domingo, jogará em casa contra a Atalanta, quinta colocada, com 51, e na luta direta por uma vaga no principal interclubes da Europa.