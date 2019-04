Melhora externa permite alta do Ibovespa, mas cautela com Previdência reduz ganho

05/04/2019 | 11:07



O Ibovespa caminha para fechar a semana com valorização. Após alguma instabilidade, chegando a ter leve queda, o índice retomou o sinal positivo, logo após a divulgação do relatório mensal de emprego (payroll) dos Estados Unidos. O indicador veio melhor que o esperado e ajudou a ampliar os ganhos das bolsas europeias e dos futuros de Nova York.

Em março, os EUA criaram 196 mil postos de emprego, enquanto as expectativas indicavam 175 mil vagas. A taxa de desemprego foi mantida em 3,8%, como o esperado. "Os dados tiram do radar a percepção de que os EUA poderiam entrar em recessão, indicando que a economia não está tão ruim quanto se imaginava. A atividade não está tão desaquecida", avalia um participante do mercado de renda variável.

Após o indicador, a cotação do barril de petróleo ganhou força no exterior, o que pode beneficiar as ações da Petrobras, cujos investidores seguem na expectativa de avanços na questão da cessão onerosa, que podem sair semana que vem. Às 10h55, o Ibovespa subia 0,21%, aos 96.518,42 pontos. Ontem, o índice à vista encerrou ao 96.313,06 pontos, em alta de 1,93%.

Conforme o operador, a expectativa promissora em relação ao acordo EUA/China também pode servir de pretexto para a alta das bolsas no exterior e também aqui. No entanto, pondera que os ganhos na B3 devem ser limitados, já que considera que a elevação da véspera foi exagerada. Além disso, acrescenta, o investidor continua acompanhando com lupa cada novidade relacionada à reforma da Previdência, que pode definir os negócios no Brasil.

Hoje, a principal expectativa é pelas palavras do ministro da Economia, Paulo Guedes, em evento em Campos do Jordão (SP), mas ainda tem encontro do presidente Jair Bolsonaro (PSL-RJ) com jornalistas.

"O que for falado pode dar algum direcionamento sobre a reforma. Ontem, o governador de São Paulo João Doria disse que o PSDB paulista fechará com o governo. O que for noticiado neste sentido, deve refletir na Bolsa", afirma um participante do mercado de renda variável.

Mais cedo, logo após as palavras do presidente Jair Bolsonaro (PSL-RJ), em café da manhã com jornalistas na capital federal, o Ibovespa passou cair, mas depois retomou a alta. Conforme Bolsonaro, o sistema de capitalização pode ser deixado para um segundo turno no projeto da reforma da Previdência. Depois disso, a abertura nas máximas em Nova York ajudou o Ibovespa a voltar a subir, moderadamente. Mas a instabilidade prevalece. O dólar renovou máximas com fluxo de saída e após a fala de Bolsonaro.

Segundo o presidente, a ideia é deixar essa questão menos complicada. E acrescentou: "vai ter reação, eles vão tirar." Para ele, teto de idade e tempo de serviço são os mais importantes. Na quarta-feira, na CCJ, o ministro Paulo Guedes já havia reafirmado que, se a reforma da Previdência não fosse aprovada com alguma potência fiscal, a capitalização não seria apresentada pelo governo.

Bolsonaro disse ainda que tem havido muita canelada dentro do governo, mas que este irá costurar apoio por projetos no Congresso. Além disso, afirmou que não houve troca de cargos nos encontros com presidentes de partidos. Ainda informou que o País não terá horário de verão neste ano.

A despeito de os presidentes de partidos terem firmado apoio ao projeto, mas com alterações, em encontro ontem com Bolsonaro, a MCM Consultores pondera que o fechamento dessa questão pela reforma ainda é incerto até o momento. Neste sentido, a consultoria observa em nota que o presidente da República começa a assumir papel de principal articulador da Previdência.