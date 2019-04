Novo Jeep Wrangler começa a ser vendido; preços começam em R$ R$ 259.990

Leo Alves



05/04/2019 | 10:48

Após ser disponibilizado em pré-venda, o novo Jeep Wrangler passou a ser vendido oficialmente no Brasil. O modelo de nova geração está disponível com duas ou quatro portas, com preços sugeridos de R$ 259.990 e R$ 274.990, respectivamente.

Detalhes Novo Jeep Wrangler

Importado dos Estados Unidos, o jipe só conta com uma versão no Brasil, a Sahara, sempre com a capota rígida removível e dividida em três partes. Sob o capô, o modelo é equipado com o motor 2.0 turbo a gasolina. Com injeção direta de combustível, este propulsor oferece 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque máximo.

O conjunto mecânico é completado pelo câmbio automático de oito marchas e pela tração integral nas quatro rodas. Há modos 4×4 voltados exclusivamente para o uso off-road, com a tração sendo dividida igualmente entre os eixos, além da reduzida.

Equipamentos

Para facilitar a vida de quem gosta de encarar trilhas mais pesadas, todo o interior do novo Wrangler é lavável, com direito a plugues de drenagem na parte interna. De série, o utilitário conta com quatro airbags, controles de tração, estabilidade e de oscilação da carroceria, além dos assistentes de partida em rampa e de descida, e monitoramento de pontos cegos.

Entre os itens de conforto, o Wrangler conta com coluna de direção ajustável em altura e profundidade, freios a disco nas quatro rodas com ABS, sistema ISOFIX, monitoramento de pressão dos pneus, repetidores de direção nos retrovisores, nivelamento automático dos faróis, câmera de ré, sensores de estacionamento na traseira, e sistema de entrada e partida sem chave.

A central multimídia Uconnect é outra novidade da nova geração. Com tela de 8,4 polegadas, ela tem navegação GPS e compatibilidade com os sistemas Apple Car Play e Android Auto. O sistema também oferece as Off-Road Pages, que informa sobre os graus de inclinação lateral e longitudinal do veículo, o modo de tração selecionado, o grau de esterço da direção, as coordenadas geográficas, e altitude em relação ao nível do mar.