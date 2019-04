Gerente de banco em Diadema é liberado sem ferimentos após bomba amarrada na perna

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



05/04/2019 | 10:40



Atualizada às 11h35

Gerente da agência do Banco Santander, na Avenida Lico Maia, em Diadema, saiu ileso após ter bomba amarrada na perna e escutas pelo corpo. Ele foi interceptado por bandidos antes de ir trabalhar, em casa. Os criminosos mandaram ele "agir naturalmente". De acordo com funcionários, o homem chegou "estranho" e enviou o código de agência liberada. Ele estaria sendo ameaçado. Há informações, ainda não confirmadas, que a mãe do gerente está sendo feita refém em São Bernardo. Várias viaturas foram até o local, inclusive equipes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais).

O gerente-coronel do Gate, Luis Augusto Ambar, havia confirmado que não havia nenhum criminoso dentro da agência. O gerente ficou em uma sala atrás do saguão principal com uma bomba amarrada na perna.

