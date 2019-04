Revitalizado, Centro Histórico de Salvador está cheio de atrações

Redação



05/04/2019 | 10:18

O Centro Histórico de Salvador foi revitalizado e está repleto de atrações. Quem passar por lá no feriado da Páscoa poderá visitar museus e igrejas, entre outras opções.

A região que abriga diversos imóveis tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tem recebido investimentos para recuperação de monumentos e de mais de 300 ruas. Entre elas, a Rua Chile, primeira rua do Brasil e importante trecho para visitação dos turistas.

Como aproveitar o Centro Histórico de Salvador

Hotel

É nesta rua que está localizado em um prédio histórico o luxuoso hotel Fera Palace Hotel. A construção de 1934 tem ganhado destaque na imprensa internacional pela imponência da edificação.

Reaberto em 2017 após 12 anos desativado, o hotel em estilo art déco conservou em sua fachada 230 adornos externos originais e 640 janelas de madeira maciça. Na cobertura, a piscina de borda infinita com vista para a Baía de Todos-os-Santos conquista os hóspedes.

Para o feriado da Semana Santa, o hotel já está oferecendo pacotes com diárias no valor de R$ 549. O preço é válido para duas pessoas, com mínimo de duas diárias em apartamento superior e check-in em 18 ou 19 de abril.

Museus

Outro ponto digno de visita no Centro Histórico da capital é a Praça Tomé de Souza, onde está o Elevador Lacerda e o imponente Palácio Rio Branco, que abriga o Memorial dos Governadores da Bahia.

Museus importantes espalham-se pelo Centro Histórico, como o Tempostal, que conta com postais, fotografias e estampas históricos; o Abelardo Rodrigues, que tem peças de arte sacra; e o Udo Knoff, composto por artigos de azulejaria e cerâmica.

Além disso, há o museu Eugênio Teixeira Leal, onde é possível encontrar moedas, medalhas e cédulas de diversos materiais, países e períodos da história; o da Misericórdia que é composto por móveis, pinturas e azulejos portugueses; o Museu da Cidade com um acervo diversificado; e outros, a exemplo de Casa do Carnaval, Museu de Arte Sacra e Museu de Arte Moderna.

Igrejas

O circuito das catedrais no Centro Histórico de Salvador, com alguns dos templos mais antigos e importantes de Salvador, chamam a atenção, mesmo porque muitas edificações foram restaurados recentemente.

Na Praça do Terreiro, à esquerda, destaca-se o estilo maneirista da Catedral Basílica. Do outro lado, no Largo do Cruzeiro de São Francisco, a igreja de mesmo nome é uma das paradas obrigatórias dos turistas na capital baiana, com sua fachada barroca e o interior folheado a ouro.

Mais abaixo, já descendo o Largo do Pelourinho, a também reformada Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos chama a atenção pela fachada em estilo rococó e as torres com terminação em bulbo.

