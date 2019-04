Empresários devem lançar em Campos do Jordão mobilização a favor da reforma

05/04/2019 | 10:11



Reunidos em Campos do Jordão (SP), nesta sexta-feira, 5, nomes fortes do Produto Interno Bruto (PIB) nacional estudam lançar uma mobilização a favor da reforma da Previdência.

Passarão pelo evento, ao longo do dia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-SP), e outras lideranças políticas e empresariais.

Ao final da programação, os empresários devem firmar o que chamam de "carta legado", que compreende encaminhamentos a serem adotados com base na discussão do evento.

"O meu prognóstico é que haja um chamado para mobilização", disse o presidente do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), Luiz Fernando Furlan, ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A mobilização ocorre no momento em que o governo do presidente Jair Bolsonaro enfrenta dificuldades para fazer deslanchar uma articulação política no Congresso.